Bonville Creek Kayak Club

0 SHARES Share Tweet

MONTHLY Results January 2022

Top point scorers for the month were:- Peter Hutchinson, Phil Robyn Jenkin and Mark Aujard.

Laps Race on Pine Creek New Years Day.

Clara Hodge/Mike Mackney 22:35 [TT], Tadi Janus +25:49, Ben Hutchinson +0:10, Rose Coote +1:10, Peter Hutchinson +1:10, Phil Jenkin +1:14, Kerry Bayliss/Norm Jeff +2:339.

Short Race on Bonville Creek 8/1/ 22

Kath/Peter Lindsay 30:57, Peter Hutchinson +0:16, Roy Doutreband +0:26, Rose Coote +0:31, Tom Gibbins +0:38, Stuart Fawle +0:38, Ben Hutchinson +0:50, Phil/Robyn Jenkins +0:51, Peter Grant +0:52, Mike Mackney +1:03, Jon Harris +1:03, Peter McDonald/Ros Bayliss +1:07, Kerry Bayliss/Norm Jeff, +1:09, Daniel Jenkin +1:13, Tadi Janus +1:26, John Lindsay +1:29, Ken Buckley +1:58.

Pine Creek 15/1/22

Rob Fahey 45:19, Kath/Peter Lindsay +0:26, Phil/Robyn Jenkin +0:35, Peter Hutchinson +0:35, Tom Gibbins +0:39, Ben Hutchinson +0:42, Jon Harris +0:43, Ken Buckley +0:42, Peter McDonald +0:46, Peter Grant +0:54, Roy Doutreband +1:06, John Lindsay/Rose Coote +1:06, Kerry Bayliss/Norm Jeff +1:11, Mark Aujard +2:06, Bob Cameron +2:11, Mike Mackney +2:36, Jon Harris +2:41, Bob Wallis +2:48, Tadi Janus +7:27, Bob/Chris Berridge + 7:57, Nigel Cotsell +9:27, Ann Leonard/Yvonne Briggs [No finish time]

Bonville Creek 22/1/22.

Ken Buckley 47:37 Mark Aujard [rule23b] 44:16, Phil/Robyn Jenkin +0:04 Bob Wallis +0:14, Peter Hutchinson +0:20, Rob Fahey +0:21, Roy Doutreband +0:33, Peter McDonald/Ros Bayliss +0:36, John Lindsay +0:38, Jon Harris +0:38, Peter Grant +0:59, Bob Cameron +1:46, Ben Hutchinson +2:12, Daniel Jenkin/Norm Jeff +2:33, Anna deStradis +3:03.

Two Creeks Race 29/1/22.

Phil/Robyn Jenkin 56:07, Mark Aujard[rule23b] 54:57, Bob Cameron +0:12, Tadi Janus +0:16, Rob Fahey +0:16, Ben Hutchinson +0:23, Jon Harris +0:30, Peter Hutchinson +0:33, Kath/Peter Lindsau +0:35, Kerry Bayliss/Norm Jeff +0:35, Mike Mackney +0:37, Peter McDonald/Ros Bayliss +1:01, Daniel Jenkin +1:41.

By Ken BUCKLEY