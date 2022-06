CEX Woolgoolga Ladies Bowls

0 SHARES Share Tweet

WOOLGOOLGA ladies had a full week with one day of two social games on Tuesday Val O’Brien, M Carruthers, L Walsh (D) V O’Brien, P Chapple, D Porta. K Stirling, E Nielsen (D) M Campos, N Haines.

Also Monday to Friday the Woolgoolga Ladies Single Championship was played in great spirit and some tight games and some wonderful bowls to watch.

Monday: S Barnard (D) K Stirling, W Bracher (D) S Bracher, J Gurber (D) J Hinchley, L Kaufmann (D) J Gibbins (bye’s were C Boyden, E Nielsen, H Pallister, J Lynn).

Tuesday: W Bracher (D) S Barnard, L Kaufmann(D) R Gurber, E Nielsen (V) C Boyden was a forfeit, H Pallister (D) J Lynn.

Thursday: L Kaufmann (D) W Bracher, E Nielsen (D) H Pallister.

Friday: Final E Nielsen (D) L Kaufmann. 2022 Singles Champion is Elaine Nielsen.