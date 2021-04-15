RESULTS Coffs Harbour Golf Club Monday Vets – Monday 12 April 2021.
33 Members played a Single Stableford in perfect golfing conditions.
Winners –
Gents:
John Miles 19 c/b
Les Rollins 19
John Ericsson 17 c/b
Ladies:
Mary Mason 17 c/b
Elizabeth Habgood 17
Vicki Silver 16
Ball Comp:
Gents:
Roger Martin 17
Jeff Howlett 16
Garry Silver 14
David Haynes 13
James McIntosh 12 c/b
Ladies:
Jill Howlett 14 c/b
Sandra Dollin 14
Bev Miles 13
Joan Levingston 12
Marlene Bradley 11
Nearest the Pins:
3rd V. Silver & Les Rollins
6th Elizabeth Habgood & Jeff Howlett.
No play next week.
By Vicki SILVER