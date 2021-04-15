Coffs Harbour Golf Club Monday Vets

by News Of The Area - Modern Media -

 

RESULTS Coffs Harbour Golf Club Monday Vets – Monday 12 April 2021.

33 Members played a Single Stableford in perfect golfing conditions.

Winners –

Gents:

John Miles 19 c/b

Les Rollins 19

John Ericsson 17 c/b

Ladies:

Mary Mason 17 c/b

Elizabeth Habgood 17

Vicki Silver 16

Ball Comp:

Gents:

Roger Martin 17

Jeff Howlett 16

Garry Silver 14

David Haynes 13

James McIntosh 12 c/b

Ladies:

Jill Howlett 14 c/b

Sandra Dollin 14

Bev Miles 13

Joan Levingston 12

Marlene Bradley 11

Nearest the Pins:

3rd V. Silver & Les Rollins

6th Elizabeth Habgood & Jeff Howlett.

No play next week.

 

By Vicki SILVER

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