Myall Coast Vets Sport Results by News Of The Area - Modern Media - August 24, 2021 MYALL Coast Vets. 19/08/2021. Stableford. A Grade 1. Ian Richardson 37 2. Terry Freeland 35 c/b 3. Graham Carter 35 c/b 4. Kevvy Williams 35 5. Fred Sparksman 33 c/b B Grade 1. Geoff Highett 33 c/b 2. Scott Neely 33 c/b 3. Geoff True 33 c/b 4. Len Eardley 33 c/b 5. Peter Inskip 33 c/b C Grade 1. Graham Benson 39 2. Brian A Johnson 37 3. Peter Parrett 35 4. Paul Fordy 34 c/b 5. Tommy Curran 34 c/b Balls To: A. 29 B. 29 c/b C. 29 c/b By Tony SMITH