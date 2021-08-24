Myall Coast Vets

by News Of The Area - Modern Media -

 

MYALL Coast Vets.

19/08/2021.

Stableford.

A Grade
1. Ian Richardson 37
2. Terry Freeland 35 c/b
3. Graham Carter 35 c/b
4. Kevvy Williams 35
5. Fred Sparksman 33 c/b

B Grade

1. Geoff Highett 33 c/b
2. Scott Neely 33 c/b
3. Geoff True 33 c/b
4. Len Eardley 33 c/b
5. Peter Inskip 33 c/b

C Grade

1. Graham Benson 39
2. Brian A Johnson 37
3. Peter Parrett 35
4. Paul Fordy 34 c/b
5. Tommy Curran 34 c/b

Balls To:

A. 29
B. 29 c/b
C. 29 c/b

 

By Tony SMITH

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