Myall Coast Vets

by News Of The Area - Modern Media -

 

RESULTS of our annual TROG Cancer Charity Day.

Myall Coast Vets. 4/11/2021.

TROG Cancer Day.

Stableford.

A Grade
1. Kel Brown, Barnwell Park. 40 c/b
2. Kerry Carr , Barnwell park. 40
3. Warren Walsh, Barnwell Park. 39 c/b
4. Ross Clissold 39
5. Bob Liubinskas 38 c/b

B Grade
1. Les Davies 42
2. Bill Vandenberg 38
3. Ken Hill 37
4. Bill Hart 36 c/b
5. Kevin Marr 36 c/b

C Grade
1. Gehad Serhan 41
2. Gordon Morrison 37
3. Tommy Curran 35 c/b
4. Roger Sykes 35
5. Keith Harvey 34 c/b

NTP.

10th.                                        16th.

  1. Clemens, Clemo                A. Chivers, Errol
  2. Bell, Colin                         B. Morgan, Allan
  3. Serhan, Gehad

Balls To.  A. 33 c/b        B. 30 c/b         C. 29 c/b

 

By Tony SMITH

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