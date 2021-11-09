Myall Coast Vets Sport Sport Results by News Of The Area - Modern Media - November 9, 2021 RESULTS of our annual TROG Cancer Charity Day. Myall Coast Vets. 4/11/2021. TROG Cancer Day. Stableford. A Grade 1. Kel Brown, Barnwell Park. 40 c/b 2. Kerry Carr , Barnwell park. 40 3. Warren Walsh, Barnwell Park. 39 c/b 4. Ross Clissold 39 5. Bob Liubinskas 38 c/b B Grade 1. Les Davies 42 2. Bill Vandenberg 38 3. Ken Hill 37 4. Bill Hart 36 c/b 5. Kevin Marr 36 c/b C Grade 1. Gehad Serhan 41 2. Gordon Morrison 37 3. Tommy Curran 35 c/b 4. Roger Sykes 35 5. Keith Harvey 34 c/b NTP. 10th. 16th. Clemens, Clemo A. Chivers, Errol Bell, Colin B. Morgan, Allan Serhan, Gehad Balls To. A. 33 c/b B. 30 c/b C. 29 c/b By Tony SMITH