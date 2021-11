Nelson Bay Golf Club

0 SHARES Share Tweet

RESULTS Round Up:

Congratulations to Neil Edwards for his Hole in One on the 25th hole, 10.11.21.

Monday 8 November:

Vets Stableford Division 1: Rob Butler 20, Keith Woodley 19; Division 2: Peter McBean 22, Barry Kalousek 21

Tuesday 9 November:

Ladies 4 person Ambrose: Winners: 64.62 Barbara Frost, Pat Harrold, Ruth Buchanan, Jenny Bezuidenhout. Second:

Jenny Frost, Heather Atkins, Lyn Robertson, Joan Frost

Wednesday 10 November:

Mens Stableford: A Grade: Neil Edwards (14) 38, Jim Ball (12) 37; B Grade: Stephen Gilligan (21) 40, Elio Rigon (23) 36; C Grade: Bob Archer (29) 36; Geoff Cavanagh (27) 34; Mens Stableford C2: A Grade: Phillipe Donoso (12) 38; Alan Pride (15) 38; B Graed: David Gay (19) 42; Brian Hammond (23) 40; C Grade: Zbigniew Wasilewicz (31) 36; Graham Woods (28) 35.

Thursday 11 November:

Ladies Stableford: Division 1: Mary Reisch (38) 40, Mary Kay (28) 36; Division 2: Annette Rumble (38) 40, Lesley Filmer (37) 36.

Mens Vets Stableford: Winner: Geoff Brown 20, Runner-up: Richard Thompson c/b 20.

Friday 12 November:

Ladies Stableford: Overall: Sue Skinner (37) 29, Karen West (19) 28.

Mens Stableford: A Grade: Chris Mawson (9) 36; B Grade: Rob Butler (23) 38, Ron Barnes (17) 36; C Grade: David Shepherd (24) 35, Frank Vandruten (28) 34.

Saturday 13 November:

Ladies Stableford: C1 Overall: Cathy Nelson-Smith (36) 33, Kris Heggie (15) 23;

C2 Overall: Barbara Frost (20) 31, Jeanette McClymont (23) 29.

Mens Stableford: A Grade: Neil Lembcke (14) 43, Robert Castle (13) 38; B Grade: Jeffery Warton (21) 39, Max Stocker (21) 36; C Grade: Lloyd Goodwin (28) 30, Nigel Waters (32) 30; Mens Stableford C2: A Grade: Stan Weeks (13)c/b 36, Craig Windon (14) 36; B Grade: Mark Limana (16) 37, Darren Hancock (18) 36; C Grade: John Geoghegan (32) c/b 37, Steve Jones (29) 37.

Mens C1 2BBB: PK Kennedy and Neil Lembcke 45 2nd Jeffrey Warton and John Morgan 44;

Mens C2 2BBB: 1st Jamie Keating and Steve Jones 44 2nd Chris Brunt and Myles Brunt 43.