Nelson Bay Golf Club Sport Results by News Of The Area - Modern Media - July 13, 2021 JULY 4 2021 – July 102021 Results Round Up: Sunday 4 July: Ladies Stableford: Div 1: Sharon Dunn (21) 34, Jenny Hazer (24) 34. Div 2: Claudia Stockenhuber (38) 34, Denise Ball (45) 31. Mens Stableford: A Grade: Chris Mawson (11) 37; B Grade: Danny Marmo (16) 34, John McCaw (16) 34; C Grade: Terry Hall (36) 41, Robert Wasilewicz (36) 36. Monday 5 July: Vets: Div 1: Bryan Gibson 20, Alan Bentley c/b 19 Div 2: Michael King c/b 24, Robert Wasilewicz 24. Tuesday 6 July: Ladies Stableford: Div 1: Julie Walker (23) 38, Jenny Hazer (24) 37; Div 2: Maureen Griffin (29) 39, Monica Good (28) 38; Div 3: Victoria Lalor (34) 39, Mary Conway (33) 33. Wednesday 7 July: Mens Stableford: C1: A Grade: Peter Sutton (9) 40, Ricky O’Shannessy (8) 38; B Grade: Ray Moore (18) 41, Charlie Haggett (19) 39; C Grade: Dick Lewis (26) 41, Barry Brian (26) 35. Mens Stableford: C2: A Grade Peter Gibson (7) 38, Brett Woolfe (12) 37; B Grade: John McCaw (17) 42, Mark Twomey (22) 39; C Grade: Bob Colley (24) c/b 39, John Fletcher (28) 39. Thursday 8 July: Ladies Stableford: Div 1: Glenda McCaw (27) 36, Norma Hocking (31) 36; Div 2: Tina Jeggo (35) 37, Doreen Sutcliffe (34) 37. Overall: Ruth Buchanan (35) 34, Leonie Doust (39) 34. Men Stableford: Overall: Peter Campbell (15) 32, Bill Shepard (17) 32. VETS: Mens Stableford: Lars Tunell 21, John Ducrou 20 . Friday 9 July: Ladies Stableford: Overall: Jean O’Reilly (37) 27, Deirdre Haxton (42) 27. Mens Stableford: Overall: Robert Johnson (30) 34, Phil Sherwood (29) 34. Saturday 10 July: Wash out