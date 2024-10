Sawtell Bowls Results

MONDAY Twilight Bowls 21/10/24

K Mason, S Kennedy, G Hampson DEF R Hampson, B Brown, B Kennedy

T Martin, L Kratz, H Slater DEF J Chapman, D Beedie, K Taylor

B Tremayne, H Flynn, R Flynn DEFD E Korchma, S Beedie, D Ryan

G Beedie, G Land, C Christian DEF H Flynn, N Elford, N Flynn

G Davidson, J Cherne, J Main DEF G Davidson, B Watson, L Mitchell

TUESDAY – Ladies Social Bowls 22/10/24

N Elford, L Kratz, L Mitchell DEF T Rhoades, L Wheeler, N Harvey

M McDonald, L North, J Townsend DEF J Wheeler, T Goninan, N Foy

D Ide, S Kennedy, N Feltrin DEF G Davidson, A Day, K Lewis

C Veerhuis, H Dodd, J Poletti DEF R Cook, F Sharp, D Grebert

B Connors, J Partridge, C Hill DEF A Waters, L Savage, M Sharman

WEDNESDAY – Men’s Social Bowls 23/10/24

L Preston, B Fitzpatrick, B Clugston DEF R Wardrop, R McLennan, S Wilkinson

P Covington, W Vaughn, J Townsend DEF T Brooks, R Cridge, G Denniss

I Maderic, B Martin, P Collins DEF P Bird, A wheeler, W Murray

N Lamond, M Jenkins, M Sharpe DEF N Kotrozos, J Oates, R Morris

P Williams, P Warby, G McDonald DEDF J Sherriff, A Town, B Blight

N Stahlhut, G Campbell, B Newling DEF J Chapman, M Gibbons, W Kellam

C Christian, E Nicolave, D Wheeler DEF H Slater, D Anderson, A Berry

R Smithers, S Shaw, J Rice DEF P Roach, D Bond, B Meadows

K Raymond, J Murtas , A Baker DEF G Fisher, D Frost, J Urge

I Muller, C Attard, L Zecchinati, DEF N McClelland, A Birse, P Cook

P Paunovic, K Sharman DEF R Rolinson, M Aujard

THURSDAY 24/10/24 Woman Major Pairs Final 2024-2025

Winners N Foy, J Partridge (23) DEF N Harvey A Day (19) in a closely contested Final which saw great bowling by all players;

FRIDAY –Open Social Bowls 25/10/24

J Rice, N Lamond, W Meadows DEF S Mason, C Hill, D Grebert

Jan Townsend, W Sharkey, N Harvey DEF D Frost, R Lea, J Tainsh

Ken Taylor, G Hampson, D Ryan DEF P Paunovic, P Covington, P Cook

A Wagstaff, W Vaughn, D Anderson DEF B Hamilton, C Christian, A Berry

N Kotrozos, J Oates, J Townsend DEFH Dodd, N Wong E Tindall

P Swain, E Nicolave, L Zecchinati, DEF J Flynn, G Flynn, W Bujeya

L Read, A Day, A Sorbello DEF T Brooks, R Cridge, A Taylor

J Brown, J Smithers, R Morris DEDF T Lavell, K Lowry Blight

J Chapman, P Bird, L Feltrin DEF T Karam, G Denniss, J Urge

By Geoff HAMPSON