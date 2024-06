Sawtell Bowls Results

ALL Social Bowls Games- If you have nominated and unable to play on the day Please contact the club A.S.A.P to remove your name; To assist the organisers and ensure that games start on time

MONDAY Afternoon Bowls Results 10/6/24

E Korchma, J Churn, B Bracken DEF J Chapman, N Elford, B Eden C

C Jennings, P Roach, D Ide DEF K Mason, S Kennedy, H Dodd

R Hampson, H Muir, P Nikitin DEF B Kennedy, G Hampson, C Christian

L Read, L Kratz, M Anderson DEDF G Davidson, K Taylor, G Grigg

TUESDAY – Ladies Social Bowls 11/6/24

3 Bowl Triples

A Water, T Goninan, N Foy DEF T Rhoades, H Muir, N Harvey

B Bracken, G Pickard E Tindall DEF S Kennedy, M Sharman, C Weir

L Kratz, L Savage, D Ide DEF R Lucas, H Dodd, J Wheeler

2x4x2 Pairs

T Thomas, B Connors, B Eden DEF N Elford, J Poletti

WEDNESDAY – Men’s Social Bowls 12/6/24

N Kotrozos, J Oates, R Morris DEF B Brown, /N Stahlhut, R Petterson, A Robinson

H Slater, P Cook. B Fitzpatrick Def B Clugston, R Williams, T Hodgson

J Chapman, C Lesiw, B Meadows DEF B Stanley, R Moore, P Warby

B Newling, P Bartholomew, G Campbell DEF R Stock, D Wood, P Collins

G Hitchen, R McLennan, S Wilkinson DEF G Dorrington, M Jenkins, A Sorbello

W Hall, D Anderson, A Berry DEF B Hauville/ R Smithers, S Shaw, J Rice

P Covington, D Isaacs SEF R Rolinson, G Hampson

B Pemberton, P Eiberger, G Griggs, DEF T Brooks, R Cridge, G Denniss

L Woods, W Vaughn, J Townsend DEDF N Thomas, N Lamond, L Preston

P Paunovic, B Kennedy,, K Sharman DEDF K Raymond, M Cutts, J Murtas

G Fisher, D Frost, N Sillar DEF J Richardson, N McClelland J Urge

C Bourke, C Attard, L Zecchinati DEF E Nicohaou, A Baker, B Blight

THURSDAY -13/6/24 Women’s Triples Final

J Wheeler, D Grebert, E Tindall DEF J Brown, J Smithers, J Townsend

FRIDAY –Open Social Bowls 14/6/24

K Taylor, N Elford, G Hampson DEF D Bowering, B Cranley, J Richardson

G Campbell, B Blight, A Baker DEF K Mason, R Williams, L Preston

J Urge, T Karam, G Dennis DEF W Vaughn, M Friend, D Anderson

F Sharpe, P Roach, A Sorbello DEF B Hamilton, H Dodd, E Tindall

L Woods, L Savage, A Robertson DEF N Kotrozos, J Oates, J Townsend

P Paunovic, C Christian, A Berry DEF L Zecchinati, P Bartholomew, B Meadows

J Brown, J Smithers, R Morris DEF N Wong, J Partridge, G Hay

T Brooks, P Weir DEF R Cridge, A Taylor

G Fisher, C Mcloughlin, J Rice DEF D Frost,, P Covington, N Sillar

G Campbell, H Slater, M Sharp DEF B Cook, B Cork, G Sharman

L Read, K Taylor DEF G Hunt, P Eiberger

By Geoff HAMPSON